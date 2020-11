Le Grand Jury d'Élisabeth Borne et Arnaud Fontanet

et Marie-Pierre Haddad

publié le 01/11/2020 à 17:50

Une course aux vaccins s'est lancée depuis plusieurs mois pour enrayer la pandémie de coronavirus. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin, sur fond d'explosion du nombre des cas à travers la planète.

Israël va entamer ses premiers essais cliniques d'un vaccin innovant contre le nouveau coronavirus. Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé que son vaccin en cours de mise au point contre la Covid-19 entraînait une réponse immunitaire encourageante de la part des jeunes adultes et des personnes âgées.



La Russie a soumis à l'Organisation mondiale de la santé une demande de préqualification de son premier vaccin contre le nouveau coronavirus, Spoutnik V.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet explique que "neuf vaccins sont en phase 3", c'est-à-dire qu'il "sont en train d'être évalués pour voir s'ils sont efficaces. Les essais se déroulent sur 30.000 personnes, dont 15.000 ont reçu le vaccin et 15.000 autres ont reçu un placebo. Les premiers résultats vont être disponibles début 2021".

D'après lui, "on saura globalement dans les deux premiers mois de 2021 parmi tous les vaccins, lesquels sont considérés comme sûrs (...) Ensuite, on verra s'ils ont une efficacité. Les premiers vaccins qui auront une efficacité partielle, qu'on peut voir arriver pour la France, seront pour le deuxième semestre 2021".

Le membre du Conseil scientifique insiste sur le fait qu'il ne "faudra jamais faire de compromis sur la sécurité du vaccin". "On n'est pas en train de vous dire qu'au deuxième semestre 2021, on vaccinera tout le monde et que le virus sera fini", conclut-il.