Coronavirus : comment Salah Abdeslam a-t-il pu être contaminé en prison ?

Comment expliquer que le détenu qui devrait être le plus surveillé de France a pu être contaminé à la Covid-19 dans sa prison de Fleury-Merogis ? Salah Abdeslam est pourtant à l'isolement total. Il est seul en promenade et seul pour faire du sport dans une cellule voisine de la sienne. Mais le détenu n'est pas non plus totalement coupé du monde.

Une poignée de surveillants peut accéder à sa coursive, une équipe dédiée, et 13 personnes ont le droit de venir le voir au parloir, notamment des membres de sa famille.

Pour le moment, l’état de santé de Salah Abdeslam n’inspire pas d’inquiétude. Le procès doit reprendre mardi 4 janvier prochain avec une étape clé : les interrogatoires sur les faits.

Celui du seul survivant des commandos du 13 novembre 2015 est prévu les 13 et 14 janvier prochains. Si Salah Abdeslam ne peut pas comparaitre dans le box, ses avocats pourront demander un report, alors qu'il reste encore plus de cinq mois d'audience.