Coronavirus : comment bien utiliser un autotest ?

"À titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal (...) peuvent être vendus au détail". Cet arrêté publié au Journal officiel et signé par Olivier Véran ce mardi 28 décembre marque le début de la vente d'autotests dans les grandes surfaces alors qu'il était de plus en plus compliqué de s'en procurer en pharmacie.

Pour réaliser son autotest correctement, le Ministère des Solidarités et de la Santé a mis différents tutoriels en place, comme un guide ou une vidéo. Nous vous détaillons les différentes étapes du protocole.

Concernant la préparation, pensez bien à vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Puis, sortez tous les éléments de la boîte du test et posez les sur une surface plate et nettoyée. Identifiez chaque élément du kit de test. Enfin, lisez les conditions d'utilisation fournies par le fabricant.

Protocole de réalisation de l'autotest

- Introduire l'écouvillon verticalement dans une narine sur 2 à 3 centimètres, sans forcer

- Le faire basculer doucement horizontalement et l'introduire un peu jusqu'à rencontrer une légère résistance

- Réaliser un mouvement de rotation à l'intérieur de la narine

- Pour certains tests, le prélèvement d'une seconde narine est nécessaire. Si tel est le cas, suivre les mêmes indications que pour la première narine

Interpréter les résultats

Une fois le test effectué, trois résultats sont ainsi possibles. Si deux bandes colorées apparaissent au niveau des zones C et T, le résultat est positif. Si une bande colorée apparait uniquement dans la zone contrôle C, le résultat est négatif. Si la ligne contrôle C n'apparaît pas, le résultat est invalide. Il faut donc refaire le test.

Tous les articles du kit doivent être jetés dans un sac plastique pour éviter toute contamination. N'oubliez pas de vous laver les mains après la réalisation du test.