publié le 19/04/2020 à 14:22

Invité du Grand Jury RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 19 avril, le président du Modem et actuel maire de Pau est intervenu sur la crise sanitaire qui frappe la France depuis plusieurs semaines et s'est confié sur la réouverture des écoles qui est programmée le lundi 11 mai. Selon lui, elle doit se faire avec "une responsabilité partagée, réfléchie et en commun entre les directeurs d'écoles et les municipalités". François Bayrou estime qu'"on peut relever ce défi, en tout cas dans les régions qui sont moins atteintes que d'autres".

Concernant la mise en oeuvre des mesures sanitaires pour assurer la sécurité du corps enseignant et des élèves, François Bayrou affirme que "chacun va y réfléchir" en rappelant que "dans cette épidémie, les enfants sont la population la mieux préservée". Le maire de Pau a également regretté le droit de retrait que demande certains enseignants face aux risques et estime que "ça ne serait pas civique" de leur part.

Il en appelle à la solidarité de chacun et donc des enseignants en soulignant que "les soignants sont au travail, les aides-soignants dans les Ehpad sont au travail, les médecins, infirmières et infirmiers, les caissières dans les supermarchés : tout le monde est au travail". "Les enseignants doivent assumer leurs responsabilités et ne pas laisser leurs élèves seuls, sans maître".