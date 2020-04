Coronavirus : 3 questions sur la prime de 1.000 euros pour les fonctionnaires

publié le 19/04/2020 à 10:08

Hôpitaux, Ehpad, fonctionnaires, mais aussi ménages les plus pauvres... Le gouvernement va distribuer d'ici fin mai 2020, des primes et des aides pour remercier ses agents en première ligne face au coronavirus. Et éviter qu'une crise sociale ne s'ajoute à la crise sanitaire.

Mercredi 15 avril, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a ainsi assuré que certains fonctionnaires poursuivant leur mission de service public malgré le confinement allaient prochainement recevoir une prime défiscalisée d'un montant maximum de 1.000 euros nets. Cela devrait coûter environ 300 millions d'euros à l'État.

Les agents concernés sont ceux qui ont eu un surcroît d'activité important avec le confinement lié au coronavirus et assuré la continuité du service public. Les soignants, eux, bénéficieront d'un plan spécifique.

1. Qui est concerné ?

Dans le détail, un fonctionnaire de la Fonction publique d'État sur cinq devrait recevoir cette prime, soit 400.000 personnes. La priorité reviendra aux enseignants qui ont fait classe aux enfants de soignants, et aux agents de l’administration pénitentiaire : ils toucheront le maximum, soit 1.000 euros.

On ne connaît pas le montant des primes dont bénéficieront les douaniers qui réalisent des opérations de contrôle. Éboueurs ou encore policiers municipaux pourraient aussi être concernés. "On va laisser la possibilité aux maires de verser, s’ils le souhaitent, et je sais que beaucoup le souhaitent, cette prime à leurs agents", a précisé Gérald Darmanin, renvoyant donc la décision aux administrations territoriales.

"Les agents qui effectuent du télétravail pourront aussi être concernés", comme l'a annoncé Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Les soignants, eux, bénéficieront de primes à part, pouvant aller de 500 à 1.500 euros.

Les personnes travaillant dans les Ehpad devraient également recevoir une prime, dont le montant sera bientôt connu.

2. Pourquoi une prime ?

Le gouvernement entend ainsi récompenser le personnel mobilisé en temps de crise sanitaire et de confinement. "Ils font un travail extrêmement important et ils montrent que l'Etat est présent et protège les plus faibles", a tenu à saluer Gérald Darmanin mercredi.

3. Quand sera-t-elle versée ?

Le versement devrait se faire à la fin de l'état d'urgence sanitaire, précise Bercy. En ce qui concerne les agents territoriaux, cette prime étant laissée à la discrétion des collectivités, on ne connaît pas encore la date de son versement.