publié le 14/04/2020 à 13:16

Emmanuel Macron l'a annoncé lundi 13 avril, les écoles pourront réouvrir progressivement dès le 11 mai prochain. Invitée sur RTL, la secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, estime que les conditions ne sont pas réunies pour que ce retour se fasse en toute sécurité.

"L'idée de reprendre la classe, les enseignants y sont très favorables, et les élèves je le pense aussi, estime Francette Popineau. En revanche, il faut le faire dans des conditions sanitaires suffisamment optimales pour ne faire prendre de risque à personne". "Les écoles sont des lieux de transmission forts et les enfants sont des vecteurs de la maladie", souligne-t-elle.

Pour Francette Popineau, il faudrait que les effectifs soient drastiquement réduits, mais aussi que les écoles disposent de matériel (gel, masques), et surtout que les plus petits supportent de porter des masques toute la journée. "Comment on peut penser que les restaurants seront fermés et que les cantines seraient ouvertes ? Il faut faire attention !", prévient-elle.

"Aujourd'hui, reprendre l'école le 11 mai nous semble imprudent, et ça nous semble imprudent d'annoncer une date de dans un mois sans qu'on ait la certitude que l'Inserm ou l'OMS approuvent cette décision", estime la secrétaire générale du Snuipp-FSU.