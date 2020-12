publié le 28/12/2020 à 12:23

Au lendemain des fêtes de Noël, un Conseil de défense sanitaire sera organisé mardi 29 décembre. Cette annonce de l'Élysée à l'AFP, intervient le lendemain des premières vaccinations contre la Covid-19 en France.

Organisé en visioconférence, Emmanuel Macron va réunir le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran pour faire un point sur la circulation du virus en France entre Noël et le Nouvel an.

La France va-t-elle vers un troisième confinement après les fêtes de fin d'année ? Plusieurs élus, notamment dans le Grand Est, s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie. De plus, plusieurs spécialistes préconisent déjà un reconfinement après les fêtes de fin d'année pour éviter une hausse de nouveaux cas de Covid-19. Olivier Véran, le ministre de la Santé, n'a pas exclu l'hypothèse d'un troisième confinement de la population. D'autres options seraient sur la table du gouvernement.