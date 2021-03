Coronavirus : Roselyne Bachelot est sous "oxygénothérapie renforcée"

publié le 25/03/2021 à 13:40

Positive au coronavirus, Roselyne Bachelot a été hospitalisée le 24 mars. Sur Twitter, la ministre de la Culture indique qu'elle est sous "oxygénothérapie renforcée."

"Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches", écrit-elle ce jeudi 25 mars.

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!

Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Roselyne — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 25, 2021

Roselyne Bachelot, âgée de 74 ans, avait annoncé samedi 20 mars avoir été testée positive "à la suite de symptômes respiratoires". La veille, elle avait remis la Légion d'Honneur au chanteur Michel Sardou, considéré depuis comme cas contact.

Avant elle, la ministre du Travail Elisabeth Borne avait elle aussi été hospitalisée lundi 22 mars, et a depuis annoncé sa sortie de l'hôpital le mercredi 24 mars.