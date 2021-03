publié le 22/03/2021 à 12:18

Leur embrassade face aux photographes en pleine pandémie avait fait lever quelques sourcils. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur au chanteur Michel Sardou le vendredi 19 mars 2021. Mais le lendemain, la ministre a annoncé sur son compte Twitter qu'elle était positive au coronavirus. Un résultat qui fait automatiquement du chanteur de 74 ans un cas contact...

Contacté par nos confrères du journal Le Parisien, Michel Sardou relativise la nouvelle avec humour. "J'attends de me faire tester mercredi. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid", plaisantait-il. "Nous n'étions que trois ! Ma femme, une amie de ma femme et moi. Roselyne Bachelot était juste accompagnée de deux collaborateurs, précise l'artiste qui a préféré ne pas déranger le président de la République et a demandé s'il pouvait recevoir la médaille des mains de son amie et ministre. "Je vais lui écrire pour la remercier doublement", a-t-il dit dans un rire.

J’ai remis aujourd’hui les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur à Michel Sardou.

Artiste aux multiples facettes, auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien de talent, il fait rayonner notre culture.

Merci pour ces si nombreux moments de bonheur et d’émotion! pic.twitter.com/Ia4VCumf0D — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 19, 2021

Comble de la situation, Michel Sardou a fait très attention pendant des mois en limitant au maximum ses sorties pour éviter ce genre de mauvaises surprises. "C'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? À part un peu l'été dernier, je n'ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme m'a carrément cloîtré. C'est long, j'en ai marre", confie-t-il au quotidien.

À 74 ans et sans comorbidité, Michel Sardou n'est pas encore sur la liste des personnes prioritaires pour recevoir un vaccin, mais il assure vouloir se faire vacciner "dès que possible".