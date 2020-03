publié le 08/03/2020 à 12:24

Alors que l'Hexagone compte 16 décès sur son territoire et près de 1.000 cas de coronavirus, Adrien Quatennens se dit favorable à la nationalisation de certaines entreprises pharmaceutiques. "Pourquoi pas", a répondu le député de la France insoumise dans Le Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro ce dimanche 8 mars.

"Dans une situation comme celle-ci, nous ne pouvons être soumis aux aléas économiques et sanitaires d'un pays dont nous sommes de fait dépendant : la Chine, ni au chantage de certains laboratoires pharmaceutiques. Ils ont d'ailleurs dans des commission d'enquête devant le Sénat assumés clairement l'idée qu'ils allaient jouer sur les prix, dans un cadre de tension sur le marché", a affirmé le député La France Insoumise du Nord.



Adrien Quatennens cite le cas des gels hydroalcooliques, dont le prix a fortement augmenté ces dernières semaines, à tel point qu'un décret a dû fixer leur prix. "Aller jusqu'à une logique de nationalisation, pour moi ce n'est pas une généralité mais ce n'est pas un gros mot non plus", plaide l'élu insoumis.