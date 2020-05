publié le 21/05/2020 à 09:42

Les Français sont très critiques envers le gouvernement sur sa gestion de la crise sanitaire actuelle. “Quand on regarde les enquêtes européennes, les Français sont ceux qui doutent le plus de la capacité de leurs dirigeants à faire face à l’épidémie, ce qui est étrange parce que dans les faits, le gouvernement a relativement bien géré cette épidémie", explique Hervé le Bras, démographe et historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

"Il a pris un retard au début, concède-t-il, mais quand on voit les résultats actuels, ça s’est plutôt bien passé par rapport à d’autres pays comme l’Angleterre ou les États-Unis. Mais il y a une attente de l’État en France qui est extrêmement forte.” Contrairement aux Anglais par exemple.

Cette crise de confiance qui s’ajoute à la crise sanitaire pourrait-elle être un danger pour la démocratie ? “Oui, ça risque de l’être, confirme Hervé le Bras. On risque de se fier à des solutions qui apparaissent séduisantes sur le coup mais qui peuvent se révéler dangereuses par la suite. On va en faire l’expérience dans les semaines ou les mois à venir avec les questions de traçage des contacts des personnes contaminées.” Un sujet qui fait débat actuellement.