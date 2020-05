publié le 21/05/2020 à 08:47

La direction générale de la Santé a de nouveau mis en garde les Français : le virus circule toujours. Ces dernières 24 heures, la France a enregistré 110 décès. Faut-il craindre une deuxième vague avec le déconfinement ? Pas d'effet notable avant dix jours, selon le ministère de la Santé.

SOS Médecins constate de son côté moins de contaminations, c'est seulement 5% de son activité, d'après Serge Smadja, président du conseil d'administration. "On assistait déjà à une baisse significative du nombre de cas, ça continue de baisser depuis le déconfinement, explique-t-il. On rencontre dix fois moins de suspicions Covid qu'au pic de l'épidémie."

"Depuis le 11, on teste et il y a beaucoup de tests qui reviennent négatifs, poursuit-il. Pour l'instant on n'assiste pas, malgré le déconfinement, à une remontée. Mais il faut être prudent parce que l'incubation dure deux semaines."

À écouter également dans ce journal

Loisirs - Trois communes du Morbihan referment leurs plages, à cause du non-respect des consignes sanitaires.

Été - En Grèce, le PIB a chuté de près de 10%. Alors les autorités mettent tout en oeuvre pour préparer le retour des touristes.

Coronavirus - Plus de 326.000 personnes ont succombé au virus dans le monde, d'après le dernier bilan. Une victime sur quatre est américaine.