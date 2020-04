et Marie-Pierre Haddad

Faut-il mettre en place une TVA à 5,5% dans la restauration ? Cette demande a été formulée des restaurations afin de faire face à la crise économique du coronavirus. Édouard Philippe n'a d'ailleurs pas annoncé la réouverture des cafés, bars et restaurants, lors de son plan de déconfinement. Le premier ministre a précisé que la question sera étudiée fin mai.

Selon Gérard Darmanin, "le but n'est pas de baisser un impôt quand il n'y a pas de chiffre d'affaires. La TVA, vous la baissez quand il y a de la consommation. Là, il n'y en a pas". "Je ne suis pas encore le ministre qui s'occupe des relances (économiques). Sans doute Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud le font. J'essaye d'être le ministre de l'urgence", ajoute le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Des baisses d'impôts vont-elles être annoncées ? "Je ne sais pas ce que choisira le président de la République. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il fallait parier, comme il l'a fait depuis trois ans sur la croissance et que ce qui est à exclure, ce sont les augmentations d'impôts", répond Gérald Darmanin.