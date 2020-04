Coronavirus : le jazzman Ellis Marsalis est mort des suites du Covid-19 à 85 ans

publié le 02/04/2020 à 11:22

Après le décès du célèbre saxophoniste Manu Dibango, c'est un autre grand nom du jazz qui s'éteint à cause du coronavirus. Le jazzman Ellis Marsalis, patriarche d'une famille de grands noms du jazz, est décédé ce mercredi 1er avril à l'âge de 85 ans, après avoir contracté le coronavirus.

C'est ce qu'a annoncé son fils Branford ce jeudi 2 avril. Ce pianiste et enseignant, qui a figuré sur des dizaines d'albums au long d'une carrière de plusieurs décennies, est le père du trompettiste Wynton et du saxophoniste Branford Marsalis. "C'est avec une grande tristesse que j'annonce le décès de mon père, Ellis Marsalis Jr., à la suite de complications du coronavirus", a en effet expliqué son fils Branford dans un communiqué publié sur son site internet, ajoutant qu'il avait été hospitalisé samedi 28 mars.

"Mon père était un géant dans la musique et l'enseignement, mais un père encore plus grand", a-t-il déclaré. "Il a mis tout ce qu'il avait pour nous permettre de développer le meilleur de nous-mêmes". De son côté, Wynton Marsalis a posté sur Twitter des photos de lui-même avec son père, avec en guise d'épitaphe "Ellis Marsalis, 1934 -- 2020. Il est mort comme il a vécu : en acceptant la réalité".

Ellis Marsalis, 1934 - 2020



He went out the way he lived: embracing reality pic.twitter.com/sPyYUuBoIG — Wynton Marsalis (@wyntonmarsalis) April 2, 2020

"Un des artistes les plus renommés de son temps"

Né à la Nouvelle Orléans, centre du monde du jazz, en novembre 1934, Ellis a enregistré avec Cannonball et Nat Adderley, Marcus Roberts et Courtney Pine. En même temps qu'un mentor pour ses fils, Wynton et Branford, devenus deux des plus célèbres musiciens de jazz, il s'est impliqué dans le New Orleans Center for Creative Arts, l'Université de New Orleans, et l'université Xavier de Louisiane.

Le club new-yorkais Jazz at Lincoln Center, dont Wynton est directeur général et artistique, a déclaré "dire adieu, avec tristesse et le cœur lourd à Ellis Marsalis, un des artistes et professeur de musique les plus renommés de son temps et de tous les temps".