et AFP

publié le 24/03/2021 à 14:25

Trois départements supplémentaires, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, devraient passer sous mesures de freinage renforcées, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce mercredi 24 mars. 16 départements étaient concernés par ces mesures jusqu'à présent.

"Des concertations auront lieu cet après-midi" pour faire passer ces départements sous régime renforcé, a-t-il précisé, alors que le taux d'incidence dans le Rhône, et notamment à Lyon, approche la barre des 400, à 383 pour 100.000 habitants, et atteint 329 dans la Nièvre et 445 dans l'Aube, selon Santé Publique France.

Le Conseil scientifique prône ce serrage de vis sans attendre pour éviter la flambée. Mais un de ses membres murmure : "On le dit sans trop le crier pour ne pas braquer Emmanuel Macron". La psychologie s'invite dans la décision politique.