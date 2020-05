Coronavirus : comment obtenir l'aide de 50 euros pour réparer son vélo ?

publié le 20/05/2020 à 06:40

Un plan de 20 millions d’euros a été mis en place pour inciter les Français à aller travailler à vélo plutôt qu’en voiture ou avec les transports en commun. Vous avez jusqu’au 30 décembre prochain pour en profiter. Cette aide se présente sous la forme d'un chèque vélo de 50 € qui permet de redonner une deuxième jeunesse à votre vieux vélo qui s’ennuyait dans votre cave ou votre garage.



Ces 50 € peuvent financer les pièces et la main d’œuvre. Pour en bénéficier, vous choisissez votre réparateur sur le site www.coupdepoucevelo.fr. Vous tapez votre code postal et vous avez la liste des magasins et des ateliers qui participent à ce programme. Il est conseillé de passer un coup de fil avant d’y aller, car le réparateur est sûrement débordé.



Depuis le 19 mai, vous pouvez vous préinscrire en ligne. Vous ne payez rien, à part la TVA, si les réparations sont inférieures à 50 €. C’est le professionnel qui sera directement remboursé. Si c’est plus de 50 €, vous payez seulement la différence.

Vous devrez présenter votre pièce d’identité pour que le réparateur enregistre votre nom pour ne pas en bénéficier 2 fois dans l’année. Certains magasins proposent même un coup de pouce de 10 € supplémentaire !

