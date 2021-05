publié le 20/05/2021 à 19:20

"C'était la réouverture, on peut comprendre qu'il y a eu un engouement mais j'appelle tout le monde, c'est notre intérêt commun, à respecter les règles". Voici le message énoncé par Jean Castex, ce jeudi 19 mai lors d'un déplacement à Blois.

La veille, la France renouait avec "une liberté retrouvée", selon les termes employés par Emmanuel Macron, avec la réouverture des terrasses, des cinémas, des commerces et des musées. Le président de la République en avait d'ailleurs profité en partageant un café avec Jean Castex. Mais hors de question de relâcher les efforts, selon l'exécutif.

Alors que la vaccination se poursuit avec l'ouverture aux Français de plus de 18 ans dès le 31 mai, au lieu du 15 juin, la question du port du masque se pose. Le préfet de Moselle a décidé de lever l'obligation du port du masque dans les communes de moins de 2.500 habitants.

J'en ai marre comme vous du masque Emmanuel Macron Partager la citation





Lors d'un déplacement à Pont-Sainte-Marie dans l'Aube, Emmanuel Macron a indiqué : "J'en ai marre comme vous du masque". Mais le chef de l'État a aussi expliqué qu'"il ne faut pas se relâcher trop vite". Selon lui, "on a encore beaucoup trop de concitoyens qui ne sont pas vaccinés et on risquerait de retrouver des hôpitaux où il y a trop de cas. Donc il faut continuer la vaccination".

Il est donc nécessaire de continuer à porter le masque "jusqu'à la fin du mois de juin au moins". Le Président a tenu à se montrer optimiste. "Je pense qu'on tient quand même le bon bout, on est mieux qu'il y a trois semaines et encore mieux qu'il y a six semaines", a-t-il déclaré.