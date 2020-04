publié le 07/04/2020 à 17:31

Alors que certaines villes dans le monde, et même en France, comme à Nice, ont opté pour la désinfection des rues pour lutter contre le coronavirus, en France, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) y émet un avis défavorable.

Comme il est écrit sur son site, "le HCSP a étudié les expériences internationales et la littérature scientifique et réalisé une analyse relative au risque de contamination de la population par les espaces publics (voirie et mobilier urbain) ainsi qu’au risque lié à l’utilisation de produits détergents et désinfectants sur l’écosystème et l’environnement urbain."

Le HCSP "recommande de ne pas mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie, du fait de l’absence d’argument scientifique de l’efficacité d’une telle mesure sur la prévention de la transmission du SARS-CoV-2."

Pour autant, le nettoyage habituel des lieux publics et la désinfection "à une fréquence plus régulière" du mobilier urbain restent recommandés tout en évitant l’utilisation d’engins soufflant comme les souffleurs de feuilles. Le HSCP rappelle également l'importance des gestes barrières pour éviter tout risque de propagation du coronavirus.