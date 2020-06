Confinement : les Français ont moins bu, moins fumé et mangé moins gras

et AFP

publié le 08/06/2020 à 16:24

Un tiers des Français affirme avoir grossi (environ 3,2 kg) pendant le confinement, mais ils ont aussi "été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré et salé et même moins nombreux à fumer", selon un sondage Odoxa publié lundi. Ce baromètre établi en partenariat avec Le Figaro et franceinfo, suggère une amélioration, liée à la mise entre parenthèse de la vie sociale.

La part des Français disant boire de l'alcool de façon régulière ou occasionnelle a baissé de 6 points en deux mois, passant de 57% de consommateurs avant le confinement à 51% après. Même chose pour ceux consommant des produits gras (-3 points) ou salés (-5 points). Enfin, les fumeurs réguliers ou occasionnels sont passés de 27% à 23%, relève le sondage évaluant l'impact du Covid-19 sur la prévention santé en Europe.

Point négatif : pour nombre de personnes, le confinement a laissé des traces sur la balance : 35% des Français disent avoir pris du poids, en moyenne 3,2 kg, et un sur cinq a même pris plus de 5 kg. Ils sont 19% à avoir au contraire perdu du poids pendant cette période inédite. Concernant l'activité physique, elle est toujours pratiquée par 2 Français sur 3 même si beaucoup ont dû s'adapter en suivant notamment des cours en ligne.

Ce sondage a été réalisé par Odoxa et la FG2A en interrogeant un échantillon de 1.000 Français avant le confinement et un autre après.