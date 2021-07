Une enquête a été ouverte ce dimanche 11 juillet contre des reines de beauté thaïlandaises ayant participé en juin à un concours de beauté. Ces dernières ne portaient pas de masques alors que l'événement a débouché sur au moins 22 contaminations au coronavirus. Treize des concurrentes et neuf autres personnes impliquées dans le concours Miss Grand Samut Sakhon, qui a eu lieu fin juin dans la capitale thaïlandaise, avaient en effet été testées positives, selon les autorités.

"Beaucoup de personnes impliquées dans le concours de beauté, y compris des candidates, ont probablement enfreint la loi", a déclaré dimanche aux journalistes à Bangkok le commissaire adjoint de la police métropolitaine Piya Tawichai. Des photos publiées sur la page Facebook du concours de beauté montrent en effet les participantes sans masque et ne respectant pas les règles de distanciation.

Si les autorités ne blaguent pas sur le sujet, c'est que la Thaïlande est aux prises avec une troisième vague particulièrement ravageuse. Plus de 9.500 nouveaux cas ont été annoncés ce samedi 10 juillet, et 86 décès supplémentaires dus au Covid-19. Malgré la flambée épidémique, les organisateurs avaient obtenu la permission de maintenir l'événement, mais à la condition qu'ils observent 20 règles spécifiques, et notamment l'obligation de porter le masque, selon la police.

Nouveau couvre-feu programmé à Bangkok

Confrontée à un pic épidémique sans précédent, la Thaïlande va imposer de nouvelles restrictions dont un couvre-feu à Bangkok. Dès lundi, les déplacements inutiles seront interdits et les gens devront rester chez eux de 21 heures à 4 heures du matin.

La Thaïlande a enregistré depuis le début de la pandémie 336.371 cas, et 2.711 décès ont été imputés au Covid-19. La plupart des contaminations ont été enregistrées depuis avril.