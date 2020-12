publié le 27/12/2020 à 08:46

Ce dimanche 27 décembre marque le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus en France où les soignants et les résidents de deux Ehpad, situés à Dijon et Sevran, vont se voir administrer les premières doses du vaccin Pfizer BioNtech. Avant les injections prévues dans l'après-midi dans la ville de Côte-d'Or, tout est organisé sous haute sécurité.

Six flacons y ont été transportés à la mi-journée, samedi, dans une camionnette blanche provenant de Paris et escortée par la gendarmerie puis par la police. De son côté, l'Ehpad Champmaillot, qui dépend du CHU de Dijon, se prépare depuis plus d'une semaine à cette campagne de vaccination avec la mise en place de la logistique, la préparation de la salle dédiée et le recueil des consentements.

Le nombre de résidents ayant accepté de se faire vacciner n'est pas encore connu alors que les premières injections sont programmées à 14h. D'ici là, les précieuses doses du vaccin sont stockées dans un lieu tenu secret, au sein du CHU bourguignon, qui se trouve dans la région de France la plus touchée par le virus.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le ministre de la Santé Olivier Véran envisage un troisième confinement si la circulation du virus devait s'intensifier dans l'Hexagone après la période des fêtes. "Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires", a-t-il déclaré.

Faits divers - L'ex-épouse du forcené de Saint-Just, qui a tué trois gendarmes dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 décembre, a déclaré avoir lancé "des dizaines d'alertes" au sujet de son ancien mari qu'elle jugeait "dangereux".

Sport - Le FC Nantes a officialisé, samedi 26 décembre, l’arrivée de Raymond Domenech sur son banc. L'ancien sélectionneur des Bleus succède à Christian Gourcuff, limogé début décembre et sera le quinzième entraîneur des Canaris depuis l’arrivée de Waldemar Kita à la présidence du club, en 2007.