Coronavirus : la proposition du Medef est une "punition", estime Hervé Morin

"Il faudra bien" travailler "un peu plus" pour sortir de la crise économique, liée au Covid-19. Cette phrase du patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a déclenché de vives critiques.

"Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire", estimait le responsable patronal dans Le Figaro.

La secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, a semblé abonder dans le même sens. Elle a prévenu qu'il faudrait essayer de "rattraper" la perte d'activité induite par le confinement en cours depuis le 17 mars, et dont Emmanuel Macron pourrait annoncer lundi soir la prolongation.

Invité à l'antenne de RTL, le président de la région Normandie Hervé Morin estime que "dire à nos compatriotes, après avoir vécu le calvaire du confinement, on va vous proposer une punition supplémentaire, c’est assez ahurissant". "On a besoin de cohésion sociale, d'unité parce qu'on voit bien que les risques de fragmentation sont encore plus grands", ajoute-t-il.