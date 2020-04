Coronavirus, confinement, écoles : ce que devrait annoncer Macron demain

publié le 12/04/2020 à 10:09

Une troisième allocution au cœur de la crise. Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi 13 avril, face aux Français, à 20h02 précises. Une prise de parole dans un contexte de crise sanitaire inédite et face à une opinion publique qui doute de plus en plus.

Selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche, la confiance placée par les Français dans le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire et économique du coronavirus s'émousse. Quelque 45% (- 3 points) des sondés ont confiance dans le gouvernement pour aider les entreprises à affronter la crise, et 38% (- 6 points) lui font confiance en général pour combattre l'épidémie et ses conséquences, selon cette étude.

Au total, 13.832 personnes sont mortes en France, avec 345 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux et 290 dans les établissements pour personnes âgées et autres sites médico-sociaux, selon le dernier bilan officiel. Pour le troisième soir consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré une baisse en 24 heures, avec désormais 6.883 patients, soit 121 de moins que la veille et 265 de moins que mercredi soir.

Le plus dur à venir

L'Élysée a déjà fait savoir que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, mais le président de la République reste attendu sur la durée de ce confinement et plus globalement sur la gestion de la crise.

Alors que les critiques se font de plus en plus pesantes, Emmanuel Macron devrait adopter des propos "graves et sévères" et un ton "général et concret", confie un proche au Journal du Dimanche.

"Ceux qui s'attendent à une perspective de sortie de crise vont être déçus", ajoutait un membre de l’exécutif au journal. "A ce stade, on n'en est pas à envisager la sortie de crise, mais à bien faire comprendre à tout le monde que le plus dur est devant nous", indique un proche au JDD.

Un confinement jusqu'à fin mai ?

Et pour cause le président de la République devrait donc annoncer la prolongation du confinement, "peut-être jusqu'à la fin mai, au moins jusqu'au 15", souffle une source proche de l'Élysée. Un poids lourd de la majorité analyse : "Plutôt que de prolonger tous les quinze jours, il est peut-être plus raisonnable de donner une échéance lointaine, quitte à la raccourcir si les choses s'améliorent".

Le chef de l'État devrait en profiter aussi pour rappeler "la nécessité impérieuse" de limiter ses déplacements. Le 11 avril, la France a informé la Commission européenne qu'elle prolongeait ses contrôles aux frontières jusqu'au 30 octobre, en raison de la "menace terroriste" mais aussi cette fois de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de l'exécutif européen.

Soutien aux travailleurs en première et deuxième ligne

Emmanuel Macron devrait aussi s'exprimer sur la crise économique dans laquelle est plongée la France. Selon les informations de BFMTV, le chef de l'État souhaiterait "afficher son soutien aux personnes en première et deuxième ligne face à la crise, rappeler les consignes et leur importance".



Le Journal du Dimanche ajoute que "le plan de secours à l'économie préparé à Bercy ces derniers jours est déjà caduc. Le budget rectificatif établi par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres a été conçu pour un confinement de six semaines".

Fermeture des écoles jusqu'à la fin de l'été ?

Autre annonce attendue : renvoyer la réouverture des écoles au mois de septembre. Les écoles maternelles et primaires devraient principalement être concernées à cause de la difficulté à mettre en place les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. "Le plus probable est un report généralisé à la fin de l'été", explique une source gouvernementale.



Afin de préparer son allocution, Emmanuel Macron a consulté des dirigeants étranger, mais aussi des scientifiques et son cercle proche comme François Bayrou. "Il doit aussi échanger avec ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy", indique Le Journal du Dimanche.