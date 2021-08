Coronavirus : l'exécutif prépare un conseil de défense sanitaire mercredi

Face à la recrudescence de l'épidémie et plus particulièrement de la flambée du variant Delta sur le territoire, un conseil de défense sanitaire se tiendra en visioconférence le mercredi 11 août, a-t-on appris de nos confrères de BFMTV.

Un nouveau confinement ou la mise en place d'un couvre-feu ne devrait pas être à craindre, à en croire les propos du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui affirmait dans les colonnes du Parisien que "le passe et la progression de la vaccination devraient nous éviter d'autres couvre-feux et confinements".

La question d'une troisième dose du vaccin contre le coronavirus pour les personnes les plus vulnérables devrait être au cœur des discussions. "Il faudra vraisemblablement une 3e dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles (…), à ce stade, mais on apprend à chaque étape", déclarait Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon.