Rentrée scolaire 2021 : quel sera le protocole sanitaire ?

Pour la seconde année consécutive, la rentrée scolaire 2021 s'annonce quelque peu particulière à cause de la crise sanitaire. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a donc mis en place un protocole avec une graduation comportant quatre niveaux en fonction de la situation.



Avec ce protocole sanitaire, le gouvernement aura pour objectif de maintenir une stratégie privilégiant l'enseignement en présentiel pour le bien-être mais aussi la réussite des élèves. Le tout, en essayant de limiter la circulation du virus au sein des établissements scolaires.



En plus de la mise en place de ces quatre niveaux de graduation (vert, jaune, orange et rouge), des analyses de la situation sont assurées régulièrement par le ministère de Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Pour ce, ils se baseront sur les indicateurs fournis par Santé publique France. Le passage d'un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département, académie, région). Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire se fera en fonction de la situation épidémique au moment venu.

Le protocole sanitaire pour la rentrée 2021-2022 dans les établissements scolaires Crédit : Capture d'écran Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports

Niveau 1 : niveau vert

- Cours en présentiel en école primaire, collège et lycée

- Maintien des mesures renforcées d'aération et lavage des mains

- Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter du collège

- Limitation des regroupements importants

- Désinfection des surfaces fréquemment touchées une fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service

- Pas de restriction à l'exercice des activités physiques et sportives (APS)

- Écoles : fermeture de la classe dès le 1e cas

- Collèges et lycées : éviction des élèves cas contact (sauf élèves vaccinés)

Niveau 2 : niveau orange

- Cours en présentiel en école primaire, collège et lycée

- Maintien des mesures renforcées d'aération et lavage des mains

- Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire

- Limitation du brassage par niveau obligatoire

- Désinfection des surfaces fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service

- Activités physiques et sportives autorisées en extérieur ainsi qu'en intérieur dans le respect d'une distanciation de 2 mètres

- Écoles : fermeture de la classe dès le 1e cas

- Collèges et lycées : éviction des élèves cas contact (sauf élèves vaccinés)

Niveau 3 : niveau orange

- Cours en présentiel en école primaire et collège

- Hybridation au lycée selon le contexte local

- Maintien des mesures renforcées d'aération et lavage des mains

- Port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire

- Limitation du brassage par niveau obligatoire et par classe pendant la restauration dans le 1e degré

- Désinfection des tables, des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire, si possible après chaque repas

- Activités physiques et sportives autorisées en extérieur ainsi qu'en intérieur pour les activités de basse intensité compatible avec le port du masque et les règles de distanciation

- Écoles : fermeture de la classe dès le 1e cas

- Collèges et lycées : éviction des élèves cas contact (sauf élèves vaccinés)



Niveau 4 : niveau rouge

- Cours en présentiel en école primaire

- Hybridation pour les élèves de 4e et 3e avec jauge à 50%

- Hybridation au lycée avec jauge à 50%

- Maintien des mesures renforcées d'aération et lavage des mains

- Port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire

- Limitation du brassage par niveau obligatoire et par classe pendant la restauration dans le 1e degré

- Désinfection des tables, des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire, si possible après chaque repas

- Activités physiques et sportives autorisées uniquement en extérieur et dans le respect d'une distanciation de 2 mètres

- Écoles : fermeture de la classe dès le 1e cas

- Collèges et lycées : éviction des élèves cas contact (sauf élèves vaccinés)