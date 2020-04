publié le 12/04/2020 à 21:03

Manon Aubry attend du président de la République, lors de son allocution qui aura lieu lundi 13 avril, "des réponses précises et transparentes" à ses questions. "Jusqu’à présent on a eu le sentiment d’avancer avec œillères ou en tout cas de ne pas avancer avec la plus grande transparence", tacle-t-elle.

La députée insoumise veut "des réponses précises sur les conditions et le calendrier du déconfinement". "Combien de masques faut-il ? Combien de tests faut-il ? Quel est le calendrier ? Quel est le nombre d’hospitalisations ? Si on produit des masques et des tests, faut-il réquisitionner et cesser d’avancer à l’aveugle, comme on fait jusqu’à présent, en particulier sur la question des tests ?", s'interroge-t-elle, avant d'ajouter : "Si on a 1 million de contaminés en France, ou un quart de la population qui est contaminée, évidemment ce n’est pas la même stratégie à avoir."

Pour elle, "on n’a pas besoin d’avoir un chef de guerre ou d’un De Gaulle ou d’un Churchill, on a besoin avec humilité et transparence qu’il puisse reconnaître ses erreurs mais surtout qu’il nous apporte des réponses à toutes les questions que nous nous posons. Je dis moi mais je pense l’ensemble des citoyens français."