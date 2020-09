Coronavirus : Florian Philippot "ne supporte plus l'entretien de la peur"

publié le 11/09/2020 à 14:56

Florian Philippot, ex-très proche de Marine Le Pen au Front national et actuel président de son parti Les Patriotes, était opposé dans Les Auditeurs ont la parole ce vendredi 11 septembre au docteur Djillali Annane à propos du pouvoir des médecins. "Je ne supporte plus l'entretien de la peur, le risque de détruire une société", a déclaré sur RTL Florian Philippot.

"Nous ne sommes plus au mois de mars. Il suffit de regarder les chiffres. On n'est pas dans la même dynamique de l'épidémie", estime Florian Philippot. Alors que de nombreux médecins tirent la sonnette d'alarme et parlent de reconfinement, il se dit "très effrayé par ce discours, parce que c'est sans fin".

Alors que le président de Les Patriotes est opposé au port du masque obligatoire à l'extérieur, évoquant un risque de contamination lorsqu'il est mal utilisé, Djillali Annane a rappelé que les médecins n'ont "pas l'habitude de regarder la question du masque intérieur versus extérieur. C'est un outil qui se substitue à la distanciation physique quand elle n'est pas possible, à l'intérieur comme à l'extérieur."

"Le reconfinement peut être organisé de manière locale. Je pense qu'il ne serait pas déraisonnable de reconfiner certains quartiers de Marseille", a déclaré Djillali Annane. Le reconfinement "peut devenir à terme une catastrophe sanitaire, avec des personnes qui ne sont plus traitées et plus diagnostiquées", a répondu Florian Philippot.