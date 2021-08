Les infos de 18h - Manifestations anti-passe sanitaire : 237.000 manifestants dans la rue

Le nombre officiel est tombé, ils étaient 237.000 dans les rues partout en France. Les opposants au passe sanitaire étaient très nombreux dans les rues ce samedi 7 août. À Paris, un important cortège s'est formé au fur et à mesure du parcours de 9 km, des milliers de personnes avec un mot d'ordre : l'abrogation du passe sanitaire.

Certains manifestants s'inquiètent de plus en plus car la date du 9 août, jour de l'entrée en vigueur de l'extension du passe, approche. C'est le cas d'Etienne, un étudiant qui s'est fait refuser l'entrée dans une piscine il y a deux jours. Le vaccin, il n'en veut pas : "On est en train de nous imposer un système qui fait reculer nos droits. On n'est pas forcément contre la vaccination, par contre on est pour la liberté en termes de santé".



Toujours le même mot d'ordre mais une cible qui évolue. Le Conseil constitutionnel a rendu inéluctable l'application du passe sanitaire, il s'agit donc désormais d'un combat entre eux et le président Macron qui se jouera dans la rue. C'est ce que pensent ces deux amis, qui participent à leur quatrième manifestation. "Ils ont rendu une décision contre le peuple. Pour moi c'était le dernier rempart", déplore la première. "Je viens parce que j'ai une fille et j'ai pas envie qu'elle vive dans un monde de QR code", ajoute le second. L'ambiance est restée festive tout au long de la journée, aucun incident notable n'a été signalé.

