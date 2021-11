Coronavirus et tourisme : "La montagne va revivre", assure Jean-Baptiste Lemoyne

Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie (LREM, ex-LR)

La saison de ski va bientôt débuter. L'occasion pour toutes les stations de rouvrir leurs portes après une année sans activité à cause de la pandémie de coronavirus. À l'occasion du sommet Destination France pour promouvoir le tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, était sur RTL, et il affirme que "la montagne va revivre".

"Cet hiver, c'est ouvert, c'est très clair, a-t-il poursuivi. Les stations de montagne sont préparées à accueillir les Français et les clientèles internationales". Pour cela, "il y a des trains qui sont mis en place pour acheminer cette clientèle importante", comme les "25.000 Brésiliens qui sont attendus pour skier en France, c'est une bonne nouvelle", s'est-il réjoui.

Jean-Baptiste Lemoyne est cependant resté flou quant à l'utilisation du passe sanitaire dans les stations : "Nous avons une réunion de concertation avec les acteurs demain, on est donc plus très loin de la réponse".

Faire envie aux touristes étrangers

Le secrétaire d'État chargé du Tourisme a également mis l'accent sur l'importance de maintenir la France à la première place des destinations touristiques dans le monde, insistant sur "le marketing et la promotion car la reprise va être très forte mais très concurrentielle", a-t-il averti. Il s'est également satisfait du fait que les touristes étrangers n'étaient plus attirés que par Paris mais aussi par les "littoraux" : "La Côte d’Azur, la Bretagne ou encore Biarritz rayonnent dans le monde entier".