Coronavirus : Éric Ciotti juge qu'on a "laissé mourir les vieux"

et AFP

publié le 12/04/2020 à 18:48

Le député Les Républicains Éric Ciotti s'est dit "choqué et en colère", dimanche 12 avril. Selon lui, "on a laissé mourir nos vieux" du Covid-19 dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

"On a refusé d'hospitaliser des personnes qui étaient atteintes dans les Ehpad, on les a laissées quelque part mourir dans l'indifférence, sans prise en charge sanitaire adaptée", a-t-il insisté dans une interview à Radio J.

Le coronavirus a emporté plus de 4.889 résidents des Ehpad et des établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan national communiqué samedi soir. Le coronavirus touche particulièrement les personnes âgées ou fragiles.

"Le plus grand scandale"

Ce bilan "sera le plus grand scandale de ce moment tragique pour notre pays", selon Éric Ciotti, qui a dénoncé "une politique de refus de prise en charge par les SAMU de personnes âgées", et mis en cause des "choix" qu'il attribue "à des raisons de capacité hospitalière", alors qu'"il y avait d'autres réponses, notamment la sollicitation de l'hospitalisation en secteur privé."

Le gouvernement a annoncé lundi qu'une campagne de dépistage massif serait lancée progressivement dans les Ehpad, qui ne pouvaient auparavant tester que les trois premières personnes suspectées de Covid-19. "Ce n'est toujours pas fait de façon systématique", a déploré Éric Ciotti, élu des Alpes-Maritimes où se trouve l'Ehpad de Mougins dont le Covid-19 a tué 36 pensionnaires, suscitant les plaintes des familles de quatre résidents.