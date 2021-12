Coronavirus : quels sont les arguments avancés en faveur de la vaccination des enfants ?

Son avis était très attendu, la Haute Autorité de Santé (HAS) dit "oui" à la vaccination anti-Covid des enfants de 5 à 11 ans. Sans pour autant recommander une obligation. D'après la HAS, 62 % des parents sont réticents à faire vacciner leur progéniture.

Concrètement, quels sont les arguments pour faire vacciner aujourd'hui un enfant contre la Covid ? Tout d'abord, la HAS met en avant un bénéfice individuel. Certes, les formes graves affectent rarement les enfants, mais lorsque c'est le cas, on les retrouve chez des petits patients qui, à 80 %, n'avaient aucune comorbidité.

Or, dans le contexte actuel, avec l'arrivée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux, on s'attend à une augmentation des cas graves chez des enfants en bonne santé. Le vaccin Pfizer est efficace et protège à plus de 90 % des formes sévères et des décès. Sur sept millions d'enfants vaccinés déjà aux États-Unis, un peu plus de 3.000 effets indésirables ont été signalés, 97 % sans aucune gravité.

Début de la vaccination dès mercredi ?

Cette vaccination devrait également permettre aux écoles de rester ouvertes. La HAS évoque un bénéfice indirect. Si l'on peut empêcher les fermetures de classes, on évite le retard scolaire et donc les conséquences psychologiques désastreuses avec des enfants qui s'isolent et un accroissement des inégalités sociales.

La vaccination des enfants pourrait débuter dès mercredi 22 décembre, après un dernier avis attendu demain du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui doit préciser dans quelles conditions, avec quels professionnels de santé, va se dérouler cette campagne. Près de deux millions de doses pédiatriques sont prêtes. Mais au vu de l'ouverture un peu poussive de la vaccination aux 400.000 enfants fragiles, le 15 décembre dernier, il va falloir compter quelques jours pour la mise en route.