Coronavirus : Emmanuel Macron confirme avoir reçu sa dose de rappel

Alors que le rappel vaccinal s'est ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans samedi 27 novembre, Emmanuel Macron a reçu sa troisième dose de vaccin contre la Covid-19 ce week-end.

Comme le rapporte Le Figaro, le chef de l'État entend ainsi donner l'exemple au moment où la France fait face à la cinquième vague de l'épidémie du coronavirus. Le président de la République, qui avait contracté le virus en 2020, avait reçu sa deuxième dose de vaccin au mois de mai dernier. Dans le même temps, Emmanuel Macron a reçu le vaccin contre la grippe, comme il l'a confirmé dans un tweet.

Sur Twitter, le chef de l'État a également appelé les Français à suivre son exemple pour "continuer à rester unis, solidaires et responsables. Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour nos soignants" et à prendre rendez-vous sur santé.fr pour recevoir le rappel vaccinal. Pour rappel, celui-ci est nécessaire pour ne pas voir son passe sanitaire expirer : à partir du 15 décembre pour les seniors de plus de 65 ans et du 15 janvier pour les adultes de plus de 18 ans.