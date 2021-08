Coronavirus : des médecins alertent sur "une flambée à chaque fois qu'on ouvre les écoles"

La rentrée scolaire arrive à grand pas et l'inquiétude se fait de plus en plus grande quant à la gestion du coronavirus en classe. Hélène Rossinot, médecin de santé publique et signataire de la tribune du Monde, appelle à "protéger la santé des élèves" en "testant au moins deux fois par semaine" expliquant qu'"on a une flambée des cas à chaque fois qu'on ouvre les écoles."

"On est l'un des seuls pays à avoir gardé les écoles aussi longtemps ouvertes l'année dernière et c'est plutôt bien, assure-t-elle, mais on l'a fait sans véritable protection des élèves" ajoutant que, selon une étude britannique, "2 à 8% des enfants gardent des séquelles pendant longtemps après une contamination... C'est beaucoup et ça monte, s'inquiète-t-elle.

Hélène Rossinot appelle ainsi à plus de vigilance dans les écoles : "Il faut laisser en permanence les fenêtre ouvertes et tester en masse, c'est ce qu'à fait l'Autriche par exemple l'année dernière et l'année scolaire s'est très bien passée. Il faudrait tester au moins deux fois par semaine en primaire mais il y a 6,5 millions d'élèves et le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a débloqué 600.000 tests (salivaires)... Ce n'est pas assez", déplore-t-elle.