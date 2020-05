et Maeliss Innocenti

publié le 05/05/2020 à 19:00

Emmanuel Macron est allé ce mardi 5 mai dans une école des Yvelines pour rassurer les Français sur la réouverture des établissements scolaires. Il répondra mercredi 6 mai aux inquiétudes du milieu de la culture, en annonçant un certain nombre de mesures, notamment pour soutenir les intermittents du spectacle dans cette crise.

Le président est partout, et semble bien seul. Où sont ses ministres ? "Dans les machineries en train de créer les conditions pour que le déconfinement, s'il est confirmé, puisse se passer le mieux possible à partir du 11 mai", a assuré Gilles Le Gendre, patron du groupe LaREM à l'Assemblée, sur RTL ce mardi soir.

Le député parisien a précisé que le rôle du président dans cette crise sanitaire et économique n'était pas "opérationnel". "Il n'est pas dans un rôle opérationnel. Ça c'est l'affaire du Premier ministre et des ministres. Mais les Français ne comprendraient pas qu'entre le 13 avril, quand le président a décidé d'engager cette opération déconfinement, et le 11 mai, s'il a lieu à partir de cette date-là, le président reste totalement muet, sourd à toutes ces interrogations, ces doutes, ces controverses, qui agitent le pays. Son rôle est d'être avec les Français."

Gilles Le Gendre a insisté sur le fait qu'il était normal qu'il y ait de l'anxiété dans pareille situation : "Il est du rôle du président de la République de répondre à ces questions et à cette anxiété."