Coronavirus : "Trop tôt pour dire" si les vacances d'été seront possibles, dit Macron

publié le 05/05/2020 à 14:58

C'est une des inquiétudes des Français : pourra-t-on partir en vacances cet été ? "Il est trop tôt pour dire si on pourra avoir des vacances" cet été, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron ce mardi 5 mai, en mentionnant notamment les déplacements hors de France.

Dans une interview à nos confrères de TF1, il a ajouté qu'on aurait la réponse à cette question début juin. "On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été, a ajouté le chef d'État. On restera entre Européens, peut-être faudra-t-il réduire un peu plus" en fonction de l"épidémie.

"On est en train de réussir ce confinement inédit" et "on a su répondre" à la crise, mais "le virus est toujours là, on ne l'a pas vaincu", a tenu à rappeler Emmanuel Macron, après avoir visité une école à Poissy (Yvelines) pour rassurer maires, parents et enseignants sur une rentrée qui inquiète.

Conseil de défense jeudi

Il a ajouté qu'un conseil de défense doit se tenir ce jeudi 7 mai et que toutes les décisions seront données à son issue. "Mon rôle est d'avoir un propos de bon sens."

Le gouvernement doit notamment fixer pour de bon la carte des départements classés rouges ou verts selon leur situation sanitaire et préciser des mesures adaptées. Mais peu différenciées, a souligné le chef de l'État. "Ce critère rouge et vert est important, donc sur certains déplacements, sur l'ouverture de certains services, on variera un peu les choses", a-t-il expliqué.