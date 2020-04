Coronavirus et vacances d'été : Borne "demande aux Français de patienter un petit peu"

publié le 21/04/2020 à 09:23

Un changement d'avis ? Edouard Philippe et Olivier Véran ont laissé entendre que le port du masque dans les transports pourrait être l'une des conditions d'un éventuel déconfinement. Une phrase qui n'est pas passée inaperçue tant le sujet sur la généralisation du port du masque agite la classe politique mais aussi la communauté scientifique. Invitée à l'antenne de RTL, Élisabeth Borne a expliqué que toutes les options étaient sur la table en ce qui concerne les transports en commun.

La ministre a ainsi évoqué la possibilité de "renforcer" davantage "les procédures de nettoyage et de désinfection" et "le port systématique du masque". "Ça n'est pas décidé. On présentera un plan global", s'est-elle empressée de préciser.

Autre point à l'étude : les heures de pointe. L'objectif n'est "pas d'avoir trop de monde en même temps dans les transports en commun et donc de lisser les heures de pointe", a indiqué Élisabeth Borne qui ajoute que le "maintien en télétravail d'une grande partie des salariés" devra se prolonger après le 11 mai.