"À l'école ! sur les petits chemins de terre" : un livre pour une rentrée sereine

À l'approche de la rentrée, (tic tac tic tac) Albin-Michel Jeunesse et RTL s'associent pour une troisième saison du podcast RTL Originals : Lis-moi une histoire. Double cadeau en cette rentrée avec un album (dès 6 ans) intitulé : À l'école signé Karen Hottois et Clémence Pladacci. Des petites histoires savoureuses pour apprendre à gérer le grand stress de la rentrée et à retrouver en version sonore sur RTL.fr

La rentrée comme le chante Guillaume Aldebert c'est : "Appréhension, cafard et trouille bleue. C'est la rentrée des classes". Et c'est justement pour éviter tout ça que Karen Hottois a écrit ces petites histoires qui mettent en scène cinq drôles de petites bêtes. Un écureuil, une belette, un blaireau, une crevette et un ver de terre à bouclette. Cinq petites bêtes qui se préparent donc pour le grand jour... celui de la rentrée des classes.

À chaque personnage son caractère, ses émotions. "C'est un livre de solutions, explique Karen Hottois, l'auteure de À l'école, sur les petits chemins de terre. "L'idée, c'était de montrer qu'on peut être un petit, pas costaud, un peu tout rouge, un peu tout essoufflé, et qu'il existe quand même des solutions pour gérer ce stress de la rentrée. C'est un livre pour donner du courage à ceux qui n'ont pas l'air d'être des héros".

A l'école, sur les petits chemins de terre Crédit : Karen Hottois / Clémence Paldacci / Albin Michel Jeunesse

Au fil des pages, magnifiquement illustrées par Clémence Paldacci, on croise un écureuil, qui angoisse car il ne parvient pas à faire rentrer dans son cartable son doudou bien trop grand (la faute à mamie qui avait tricoté un océan d'amour).

Ce sont des petites solitudes qui vont finir par se retrouver Karen Hottois

Il y a aussi une crevette qui a peur d'arriver en retard et qui se fait tout un monde de ce premier jour de classe ou encore une belette qui prend tout ça à la légère, mais va flipper à mort une fois la porte de l'école franchie. "Les histoires peuvent se lire indépendamment, même si au final tout le monde se croise, explique encore Karen Hottois. Et d'ajouter : "Ce sont des petites solitudes qui vont finir par se retrouver".

Des histoires sur papier à retrouver en podcast

Pour une troisième saison RTL et Albin Michel Jeunesse poursuivent leur aventure débutée il y a 1 an et demi avec le podcast RTL-Originals Lis-moi une histoire. Les cinq histoires de À l'école, sur les petits chemins de terre sont à dévorer en famille ou en solo sous la couette ou sur un canapé avec des bibliothécaires jeunesse venues de toute la France et qui posent leurs voix sur ces histoires. Pour ce livre de rentrée, c'est Claire Marache de la bibliothèque Jules Vernes de Bry-sur-Marne qui nous accompagne.

À l'école, sur les petits chemins de terre, de Karen Hottois et Clémence Paldacci est donc publié chez Albin Michel Jeunesse, parfait pour les enfants à partir de 6 ans.