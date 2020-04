et AFP

publié le 15/04/2020 à 01:30

Emmanuel Macron a annoncé le maintien d'un confinement strict jusqu'au 11 mai, après quoi les restrictions de déplacement pourraient être progressivement levées. Le vice-président du Rassemblement national (RN) Jordan Berdella a réclamé des tests "pour tous ceux qui travaillent", "sur les quatre prochaines semaines", ce mardi 14 avril sur Radio Classique.

"À partir du moment où l'on sait que beaucoup de personnes sont asymptomatiques (...), on risque une seconde vague", a expliqué Jordan Bardella. Il s'est aussi dit inquiet de la réouverture progressive des écoles. Comme "une grande partie des enfants est asymptomatique, on prend le risque de constituer de nouveaux foyers d'épidémie trois semaines plus tard", a affirmé le député européen.

"Nous demandons que Jérôme Salomon (directeur général de la Santé, ndlr) nous indique chaque soir le nombre de masques et de tests délivrés sur le territoire", a ajouté le vice-président du RN, dénonçant leur pénurie. "Tous les jours des entreprises privées proposent de faire des masques. Plusieurs initiatives sont restées lettres mortes", selon Jordan Bardella, qui a dénoncé "une lourdeur bureaucratique de l’État infernale".