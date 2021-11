Coronavirus : Attal appelle à "la mobilisation collective pour sauver les fêtes de fin d'année"

Un changement de ton en 24 heures. L'exécutif tire la sonnette d'alarme face à la propagation du coronavirus et la cinquième vague en cours dans le pays. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 24 novembre, Gabriel Attal a prôné une "mobilisation collective pour sauver les fêtes de fin d'année".

Le porte-parole du gouvernement en a ainsi appelé à une "mobilisation des collectivités locales, des élus, des professionnels de santé, des entreprises, des entreprises de la culture et de la restauration". Le gouvernement estime que "la situation à l'hôpital est et reste le nerf de la guerre". "À l'heure actuelle, la situation est encore relativement contenue à l'hôpital, nous pouvons éviter la submersion", a-t-il précisé.

Face à la dégradation de la situation sanitaire, Gabriel Attal a évoqué "le renforcement du passe sanitaire", "l'accélération de la campagne de rappel" vaccinal afin de "traverser l'hiver le mieux possible" et le renforcement du port du masque à l'extérieur comme à l'intérieur.

Notre situation épidémique se dégrade très nettement Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement

Le ministre de la Santé Olivier Véran présentera de nouvelles mesures, dont "l'accélération" du calendrier de vaccination, au cours d'une conférence de presse après avoir consulté les forces politiques.

"Le constat est sans appel : notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a averti Gabriel Attal.