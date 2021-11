Coronavirus : Olivier Véran présentera de nouvelles mesures jeudi

Olivier Véran, ministre de la Santé, prendra la parole jeudi lors d'une conférence de presse pour présenter de nouvelles mesures sanitaires, dont "l'accélération" du calendrier de vaccination face à la cinquième vague de l'épidémie. Il aura au préalable consulté les forces politiques.

C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue d'un Conseil de défense et du Conseil des ministres. "Le constat est sans appel: notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a ajouté Gabriel Attal.

Lundi 22 novembre, les contaminations avaient augmenté de 80% en une semaine. De quoi inquiéter les autorités.