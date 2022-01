Coronavirus à l'école : y a-t-il un problème Jean-Michel Blanquer ?

Jean-Michel Blanquer encourage les collégiens à apprendre le grec et le latin

Alors que les revirements autour du protocole sanitaire dans les écoles perturbent les parents et les enseignants, le ministre de l'Éducation nationale est de plus en plus critiqué. Alors il y a-t-il un problème Jean-Michel Blanquer ?

Il y a les enseignants d'un côté, inquiets, fatigués, un peu perdus, de l'autre, il y a les parents inquiets, fatigués, un peu perdus et au milieu, il y a Jean-Michel Blanquer. Le ministre encaisse les coups et les critiques. Ce mardi matin, sur un plateau télé (BFMTV), il a joué l'humilité et la compréhension en déclarant "j'aimerais beaucoup qu'il en soit autrement, mais c'est à moi d'endosser ces difficultés, je l'assume".

Il assume surtout ce choix, partagé avec Emmanuel Macron, maintenir les écoles ouvertes coûte que coûte. Mais les difficultés de communication sont criantes. Lundi soir, c'est donc le Premier ministre Jean Castex qui a fait les annonces à sa place.

De grandes ambitions

Des proches du président décrivent un Jean-Michel Blanquer frustré. L'un d'eux raconte : "Il est empêtré dans le Covid, cela l'empêche de jouer le rôle qu'il voudrait, il a très envie de peser au-delà de l'éducation, mais il n'y arrive pas".

Le principal concerné préfère voir le verre à moitié plein affirmant que "le bout du tunnel est proche".