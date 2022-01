Coronavirus : appel à la grève nationale dans les écoles le 13 janvier

Crédit : iStock / Getty Images Plus

"Une pagaille indescriptible". Ce vendredi 7 janvier, un appel à la grève a été annoncé par le premier syndicat, en terme de représentation, des enseignants d'écoles primaires pour le jeudi 13 janvier prochain.

Le gouvernement a, une nouvelle fois, mis à jour son protocole sanitaire dans les écoles alors que les cas de contaminations au coronavirus s'enchaînent dans les établissements scolaires.

"La situation depuis la rentrée de janvier engendre une pagaille indescriptible et un sentiment fort d'abandon et de colère parmi les personnels des écoles", a dénoncé le Snuipp-FSU dans un communiqué, ce vendredi. Plusieurs revendications sont portées par le syndicat : fermeture de classe dès l'apparition d'un cas, masques FF2 et chirurgicaux pour l'ensemble des personnels, capteurs de CO2 ou bien encore recrutements massifs.

Les enseignants ont jusqu'à ce lundi 10 janvier, au soir, pour se déclarer grévistes. L'ensemble des syndicats doivent se réunir ce vendredi pour décider d'un éventuel appel à la grève unanime.