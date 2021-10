Présidentielle 2022 : "Je reviens chez LR et j’y resterai", assure Pécresse

Deux ans après les avoir quittés, Valérie Pécresse est de retour aux Républicains. La dirigeante francilienne est candidate au congrès du parti qui désignera justement le chef de fil pour la présidentielle. "Les Républicains m'ont tendu la main. Ils ont accepté que je puisse être leur candidate et les représenter à la présidentielle de 2022", explique-t-elle au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.

"Ils m'ont tendu la main et je l'ai saisi. J'accepte d'être désignée par les militants LR comme leur candidate. Donc je reviens aux Républicains et évidemment j'y resterai", même en cas d'échec au congrès, a assuré celle qui avait quitté le parti en 2019. "Je suis partie parce que j'ai eu l'impression que le parti était cadenassé de l'intérieur et qu'il ne voulait pas y faire ma place. Aujourd'hui c'est tout l'inverse", explique Valérie Pécresse.

"Ce que je souhaite, c'est que Les Républicains devienne le grand parti de la reconquête et de l'alternance. On a besoin de s'élargir. Pour moi c'est une très bonne nouvelle de voir tous les anciens Républicains revenir pour essayer de construire ensemble une maison commune", dit-elle.