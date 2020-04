Confinement : Eric Ciotti dénonce le refus de La Poste d'assumer son service public

publié le 24/04/2020 à 20:25

"La Poste refuse d'assumer de façon scandaleuse sa mission essentielle de service public". C'est ainsi que le député Les Républicains des Alpes-Maritimes et le premier vice-président de la mission d'information parlementaire sur la pandémie, Eric Ciotti a fait savoir sa colère.

“Malgré certaines réouvertures de bureaux, une telle attitude pénalise encore aujourd’hui des millions de Français, tout particulièrement ceux qui ne peuvent plus retirer leur petite

pension ou leur allocation à la banque postale à cause de distributeurs vides non réapprovisionnés", note le député dans un communiqué en prenant l'exemple de villages de sa circonscriptions dans la difficulté.

Eric Ciotti a fait savoir qu'il avait saisi le directeur régional de la Poste, Eric Maréchal,

"afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires permettant la réouverture de ces

bureaux et le réapprovisionnement du distributeur".

Un long réveil en cours

La Poste s'était engagée à augmenter sa cadence de livraison de journaux à cinq fois par semaine. Pour améliorer le service postal, son président Philippe Wahl a annoncé dans une interview au Parisien ce 21 avril, que le groupe allait passer de 3 à 4 tournées de distribution par semaine. Le courrier et les colis sont donc désormais distribués mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Au début de ce mois de mai, jours fériés obligent, les tournées s'effectueront lundi, mardi, mercredi et jeudi.

La Poste continue son long réveil. Le groupe a lancé sa troisième phase de redéploiement. 3.915 bureaux de poste sont ouverts, contre 1.600 il y a trois semaines et 7.700 habituellement. 2.985 agences postales communales sont ouvertes, contre seulement 800 au début du confinement et 2.113 points postaux sont actifs chez les commerçants. Au total, 9.013 points de contact étaient ouverts. L'objectif du groupe est de rouvrir 10.000 points de contacts postaux accessibles dans tout le pays, sur 17.000 au total, d'ici la fin du mois d'avril.

Le manque de forces vives (en vaste majorité pour permettre la garde d'enfants des salariés), les nécessités de sécurisation des agents de la Poste et des usagers, la priorité donnée à certaines activités comme la distribution des aides sociales à 1,5 million de personnes ont été cités comme les multiples freins qu'a connu La Poste ces dernières semaines.