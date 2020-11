publié le 12/11/2020 à 08:40

Alors que l’épidémie de coronavirus se poursuit, il est difficile d’envisager un allègement des mesures sanitaires. Un nouveau Conseil de défense se déroule ce jeudi 12 novembre, et le Premier ministre Jean Castex prendra la parole en fin de journée, 15 jours après le début du reconfinement.

Pour les commerçants, aucune contrainte nouvelle et aucun assouplissement des restrictions sanitaires ne sont prévus, rapporte un conseiller. Les commerces dits non-essentiels resteront fermés : le Premier ministre estime que ces fermetures représentent la seule solution pour freiner la propagation du virus.

Toutefois, Jean Castex entend également tracer un horizon et apporter quelques bonnes nouvelles, confirment ses proches. Le Premier ministre devrait donner des dates possibles pour la réouverture des commerces pour la fin du mois de novembre ou début décembre, selon plusieurs conseillers.

En ce qui concerne les collèges et les lycées, le président Emmanuel Macron n’envisage pas de fermeture. Le ministre de l’Éducation Jean-Michel proposera donc de limiter encore plus le brassage des élèves, notamment en faisant plus de cours à distance. Le gouvernement espère ainsi gagner du temps en attendant une embellie la semaine prochaine sur le front de l’épidémie.