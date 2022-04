Présidentielle 2022 : quels départements d’outre-mer votent dès samedi ?

Les Français vont se rendre aux urnes ce dimanche 24 avril pour élire leur futur président de la République, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais pour certains en outre-mer, le vote a lieu ce samedi 23 avril. En effet, "cette disposition permet d’éviter que les électeurs situés dans ces collectivités puissent, avant la fermeture des bureaux de vote, avoir connaissance de l’issue du scrutin en métropole", explique le Conseil constitutionnel.

Sont concernés, la Polynésie française ainsi que les départements et collectivités des Amériques : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Conseil constitutionnel précise que le vote le samedi s'applique également "dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain".

Pour les autres départements ou collectivités d'outre-mer, à savoir la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, le vote pour le second comme le premier tour de la présidentielle se déroule bien dimanche comme en métropole.