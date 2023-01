ON VOUS EN REPARLE - Comment François Mitterrand a instauré la retraite à 60 ans

"La bataille pour le temps de vivre", c'était l'une des promesses de François Mitterrand, alors candidat PS à la présidentielle de 1981. À l'époque, il propose aux Français d'avoir le choix de partir à la retraite à 60 ans, au lieu de 65 ans auparavant. Une fois élu Président, le socialiste tient son engagement : la loi est adoptée par ordonnance, le 25 mars 1982.

Mais très vite plusieurs questions se posent : comment mettre en place cette mesure ? Et surtout, qui va payer ? Les syndicats s'inquiètent et s'interrogent. Après des mois de négociations, un accord est finalement signé entre les syndicats et le gouvernement. La loi entre en vigueur le 1er avril 1983.

Mais 8 ans plus tard, la publication du Livre blanc sur l'avenir des retraites, souligne les difficultés financières à venir des régimes retraites. Des difficultés liés à la démographie et au chômage grandissants. L'allongement de la durée de cotisation est alors préconisé. Edouard Balladur, alors premier ministre en 1993, puis François Fillon après lui, allongeront finalement la durée de cotisation. Jusqu'à atteindre en 2010 un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, que ce soit pour le secteur public ou le secteur privé.

