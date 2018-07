publié le 28/09/2017 à 08:17

Il est sans doute le ministre le plus visible du gouvernement. Et pour cause, il en est le porte-parole. Christophe Castaner passe autant de temps dans son bureau que sur les plateaux de télévision ou de radio. On ne sait pas si c'est lui qui donne le "la", mais c'est lui qui traduit le président et le premier ministre à longueur de journée. Il est bilingue Macron-Philippe. D'ailleurs il nous a confié qu'en Conseil des ministres, il utilisait deux stylos pour noter les propos de l'un et de l'autre : le stylo bleu c'est pour le chef de l'État, le stylo noir pour le chef du gouvernement. Il ne faut pas s'emmêler les pinceaux.



En tout cas, Christophe Castaner est le porte-parole le plus prolifique jamais vu. Certes cela fait partie de ses fonctions, mais il y a un côté "homme-orchestre" ou "couteau-suisse" chez Castaner. Il est toujours le premier à réagir, il répond à tout. Il faut défendre le Budget ? Présent ! Il faut soutenir Muriel Pénicaud, la ministre du Travail ? Présent ! Il faut cogner sur Jean-Luc Mélenchon ? Présent ! Vous ne pouvez pas le rater, il est partout. On dirait qu'il a le don d'ubiquité. Sauf que ça lui joue des tours quelquefois.

Vous vous souvenez sans doute de ce joli lapsus prononcé sur RTL lorsqu'il a dit : "Dès le 1er janvier, les Français verront une augmentation de leur feuille d'impôts" au lieu de leur feuille de paye. Il y a des lapsus plus heureux, surtout dans un moment où la confiance est entamée. Cela lui joue des tours, et il sait qu'il tire sur la corde.

Il a encore montré récemment sur le glyphosate, en indiquant que la décision avait été prise d'interdire cet herbicide, alors que rien n'a été tranché. Là il s'exprime en contradiction avec Matignon dont il est le porte-parole, ce qui est un peu plus gênant.



Un mélange de "monsieur-tout-le-monde" et de "bad boy" à l'accent provençal Alba Ventura Partager la citation





Le porte-parole parlerait-il beaucoup trop ? Ça veut surtout dire qu'il est tout seul. C'est lui qui jongle en permanence et qui monte au créneau tout le temps. Cela fait de lui le ministre le plus audible. Certains disent qu'il est la révélation de ce gouvernement. Il faut se rappeler qu'il était totalement inconnu il y a quelques mois à peine. Aujourd'hui, il est le ministre "vu à la télé".



C'est un ministre qui a par ailleurs deux atouts pour lui. Il est l'un des plus proches du président au gouvernement, voire le plus proche. Ensuite, il est sympathique. Il est poli avec la presse. Il reconnait ses erreurs. Il ne s'agace pas. Il n'est jamais agressif. Il y a chez lui ce mélange de "monsieur-tout-le-monde" et de "bad boy" à l'accent provençal.



Cela dit, tout sympathique et réactif qu'il est, Christophe Castaner ne comble pas le vide laissé par ce gouvernement où personne n'existe vraiment. Tout sympathique et réactif qu'il est, son hyper-présence ne suffit pas à compenser l'hyper-absence des autres.