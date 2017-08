publié le 16/08/2017 à 06:55

"Mon rôle, c'est de protéger". Voici comment Christophe Castaner se définit dans la dynamique du gouvernement d'Édouard Philippe. Le porte-parole du gouvernement s'est transformé en un féroce bouclier : aucune critique ne semble pouvoir atteindre le président de la République et ses ministres lorsqu'il est dans les parages.



Tout au long des 100 premiers jours du mandat Macron, il a "porté la parole d'un gouvernement silencieux", comme le notait Le Monde. Mais comment porter la parole d'un gouvernement mutique ? C'est là justement Christophe Castaner pose son empreinte.

Le rôle d'un porte-parole est central au sein d'un gouvernement. Sous l'ère Emmanuel Macron, il est même devenu incontournable, une pierre angulaire sur laquelle repose la communication du président de la République, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Sa mission s'organise autour de trois piliers : "défendre, expliquer, promouvoir", comme on peut le lire sur le site du gouvernement.

Seul point d'entrée d'une communication fermée

Avec une communication verrouillée, Christophe Castaner est devenu la seule voie d'accès afin de décrypter le "personnage Macron". C'était d'ailleurs l'argument employé par le porte-parole pour expliquer pourquoi Emmanuel Macron ne se prêtera pas au jeu de l'interview le 14 juillet : le président dispose d'une "pensée complexe" qui se "prête mal au jeu des questions-réponses avec des journalistes". Plus qu'un porte-parole, il est devenu la seule parole du gouvernement. Sur des sujets de fonds, mais aussi en réponse à des polémiques sur la communication du gouvernement et de l'entourage d'Emmanuel Macron, le porte-parole rend coup pour coup.



Et tout ceci a commencé dès les premiers instants de sa prise de fonctions à ce poste. Remontons le temps au premier Conseil des ministres qui s'est déroulé le 18 mai dernier. Les journalistes et les photographes attendent la sortie des ministres et la première photo du gouvernement. Mais il n'en sera rien. La cour de l'Élysée sera fermée et les journalistes invités à se rendre dans la salle presse pour le point de Christophe Castaner.



L'initiative ne passe pas auprès des médias qui craignent un verrouillage complet de la communication de l'Élysée et de Matignon. C'est donc dans une atmosphère très tendue, que le porte-parole du gouvernement fait son premier compte-rendu du Conseil des ministres. Les questions des journalistes ont fusé sur ce sujet. Sibeth Ndiaye, responsable de la communication de l'Élysée, lui lance : "Tu es prêt ? Ils sont déchaînés !". À la sortie, il lui répond : "Tu me fais plus jamais ça !".

Des prises de paroles tranchées

Depuis, tout semble s'être enchaîné avec la même intensité. Au fil des semaines, ce porte-parole a pris son rôle à bras le corps. Tous les sujets sont bons pour rappeler la position d'Emmanuel Macron et du gouvernement. De la réforme du Code du travail, en passant par la loi Confiance et par le bilan des 100 premiers jours à l'Élysée, Christophe Castaner est partout. Il monte aussi au créneau sur les polémiques sur l'affaire Pénicaud, la baisse des APL et la démission du général de Villiers. Sur ce dernier sujet, cet ancien socialiste a relancé les critiques.



Dans les colonnes du Figaro, il estimait que Pierre de Villiers avait été "déloyal dans sa communication" et d'avoir "mis en scène sa démission". Selon le journaliste Ivan Levaï, invité dans On refait le monde, "il fallait quand même que quelqu'un réplique, parce que le président était obligé de répliquer en termes présidentiels, même si la phrase a pu énerver ("Je suis le chef des armées", avait déclaré Emmanuel Macron ndlr)". Mais pour Didier Testot, fondateur de La Bourse et la vie, "il aurait pu s'arrêter là et arrêter les frais".



Les propos de Christophe Castaner détonnent d'autant plus que la ministre des Armées, Florence Parly, reste muette. Dans un édito sur BFMTV, Christophe Barbier explique que "c'est elle qui aurait dû porter le clash budgétaire avec Villiers. En tant qu'ancienne secrétaire d'État au Budget, responsable des Armées, elle a laissé s'installer un duel président-chef d'état-major, elle était complètement ailleurs".



Même s'il indique en coulisse n'être qu'un "émetteur" qui "porte la parole des autres", ce proche d'Emmanuel Macron va une nouvelle fois amplifier son rôle de porte-parole avec le dossier de la baisse des APL. Il affirmait le 26 juillet dans un entretien au Parisien : "J'assume le fait que ça peut paraître brutal, mais si on ne fait rien, on ne pourra pas payer l'APL à la fin de l'année. Voilà pourquoi nous engagerons dès l'automne une réforme de la politique du logement". Là encore les autres membres du gouvernement sont restés muets sur le sujet.

Repère pour les députés REM et en prise direct avec Édouard Philippe

Porte-parole face aux caméras donc, mais aussi à la tête du SAV du gouvernement grâce à l'autre facette de son poste : secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Avec les députés de La République En Marche, Christophe Castaner étend son champs d'action. "Le véritable patron du groupe, c'est lui", raconte un conseiller de l’exécutif au Monde. Sa mission est cette fois-ci différente : remotiver les troupes. "Il oriente les députés avant des passages à la télévision. Envoie des SMS d'encouragement à des orateurs inexpérimentés qui ont raté leur intervention", rajoute Le Figaro. Le membre du conseil d'administration de La République En Marche, Arnaud Leroy, explique au journal que "Christophe est un porteur de burettes, en référence à ces récipients d'huile qu'on verse sur les moteurs. Il est là depuis le départ, connaît tout le monde, transmet les messages".



Un autre élément aurait aussi poussé Christophe Castaner à la tête des personnalités du gouvernement : son entente avec Édouard Philippe. À l'origine, les deux hommes se connaissent peu. Mais ils se seraient rapprochés grâce à leur expérience d'élu local. Le premier a été maire de Forcalquier de 2001 à 2017 et le deuxième maire du Havre de 2010 à 2017.



"On s'est rendu compte qu'en tant que maire, on faisait du dépassement politique comme Monsieur Jourdain faisait de la poésie, même si j'assume les différences entre gauche et droite", confie l'ancien maire de Forcalquier aux Échos. Le premier ministre apprécierait le côté "cash" de son secrétaire d'État, comme l'explique son entourage qui ajoute : "Casta est au front, il fait un travail de Titan". Quant à l'entourage du chef de l'État, on reconnaît que "ce qui sort de la bouche de Christophe pourrait sortir de celle du président".