Christophe Castaner est l’invité de RTL

publié le 12/09/2017

Les temps sont mouvementés pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. L'État a-t-il failli dans la gestion des ouragans Irma qui ont frappé les Antilles ces derniers jours ? C'est en tout cas ce que nombre de politiques assurent.



À gauche comme à droite, Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti ont par exemple tous les deux réclamé une commission d’enquête parlementaire pour établir le niveau de préparation des pouvoirs publics sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le député LR des Alpes-Maritimes a pointé du doigt sur RTL "un défaut d’anticipation" et "une défaillance de l’État".



Un début de polémique qui a provoqué la réaction de l’exécutif, accusant ses opposants de récupération politique. Emmanuel Macron est attendu ce mardi 12 septembre à Saint-Martin. Après ces attaques contre l'État, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, devrait s’exprimer sur cette vague de contestation ce mardi 12 septembre.



>> Christophe Castaner répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à 7h45. L'interview est à suivre en direct vidéo sur RTL et RTL.fr.